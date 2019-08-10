HABER

Tokat'ta sürücü ve yolculara yaprak sarması ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

Erbaa ilçesindeki D-100 kara yolunda jandarma ve polisin yaptığı trafik uygulamasında sürücü ve yolculara, ilçenin tescilli yaprak sarması sunuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kaymakamlık tarafından yolculara yaprak sarması ikram edildi.

İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla alınan önlemler kapsamında, D-100 kara yolunda emniyet ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlere katılan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Tahsin Çimen, sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Kaymakam Karacan, vatandaşlara ilçenin tescilli yaprak sarmasını ikram etti.

Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, D-100 kara yolunda kazaların olmaması için güvenlik ekiplerinin 24 saat çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sürücü ve yolculara yaprak sarması ikram ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Karagöl de bayram için yolda olan tüm vatandaşlara kazasız bir yolculuk yapmaları temennisinde bulunarak, "Hem onları yolda dinlendirmek hem de tescili Erbaa'ya ait olan yaprağımızın tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar varKahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var
Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldıKurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram trafiği Erbaa Tokat yaprak sarması

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 8 milyon TL devretti

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.