Tokat'taki cinayet

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin bıçaklandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde Murat Yağcı (45) ile Ayhan Ç. (39) arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Yağcı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ayhan Ç'yi kaçmaya çalışırken yakalamış, suç aleti bıçak ise olay yerinden yaklaşık yüz metre ileride bulunmuştu.

Bu arada, olay anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, duvar dibinde saklanan Ayhan Ç, olay yerine gelen Murat Yağcı ile kavga etmeye başlıyor. Daha sonra Ayhan Ç, olay yerinden koşarak uzaklaşırken, vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle bir süre yürüyen Murat Yağcı'nın yol ortasına düşmesi görüntüde yer alıyor.

