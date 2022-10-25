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TOKİ Afyon'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Afyon'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

25.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun ilgi gören TOKİ projesi kapsamında birçok bölgeye konut yapılacak. 14 Eylül itibarıyla başlayan TOKİ başvuruları ekim ayının sonlarına kadar devam edecek. Afyon'da TOKİ başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Afyon'da nerelerde TOKİ yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ Afyon'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Afyon'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ Afyon'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Afyon'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ evleri 81 ilde yapılacak. Binlerce kişinin yararlanacağı TOKİ projelerinin Afyon'da hangi bölgelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. Peki TOKİ Afyon'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Afyon'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

BAŞMAKÇI
BAYAT
ÇAY PAZARAĞAÇ
ÇOBANLAR
DAZKIRI
DİNAR TATARLI
DİNAR HAYDARLI
EMİRDAĞ GÖMÜ
EMİRDAĞ
HOCALAR
İSCEHİSAR
KIZILÖREN
BEYYAZI
MERKEZ
SANDIKLI
SİNANPAŞA

TOKİ Afyon'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Afyon'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ afyon

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