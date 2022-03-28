TOKİ Afyonkarahisar Emirdağ kura sonuçları ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ Afyonkarahisar Emirdağ kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Emirdağ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisi ile detayları sizler için derledik.

TOKİ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ Afyonkarahisar Emirdağ 2. Etap toplu konut projesine ilişkin 106 tane 2+1 ile 68 tane 3+1 konut için kura çekilişini bugün gerçekleştirdi.

Toplamda 174 adet konut için kura çekimi sonucunda hak sahipleri internet üzerinden duyuruldu.

2022 TOKİ EMİRDAĞ KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Afyonkarahisar Emirdağ kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura



