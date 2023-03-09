TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZE! TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ projelerine Afyonkarahisar için başvuru yapan adaylar, kura çekimi canlı yayınının başlamasını bekliyor. TOKİ kura çekimleri YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izleme ve sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. 9 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekimi saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden sorgulanıyor.

TOKİ 9 MART AFYONKARAHİSAR CANLI KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA TAKVİMİ

İlk evim TOKİ kuralarında son açıklanan illerdeki kuralar 8-14 Mart 2023 arası devam edecek. İşte TOKİ kura takvimi:

8-14 Mart 2023 İzmir 12.400 konut

8-9 Mart 2023 Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart 2023 Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023 Kırklareli 1.189 konut

12-14 Mart 2023 Tekirdağ 3.098 konut



