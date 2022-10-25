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TOKİ Amasya hangi ilçelerde konut yapılacak? İşte TOKİ Amasya konut yapılacak iller listesi

25.10.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan TOKİ için heyecan devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde, Amasya'da hangi ilçelere sosyal konut yapılacağı sorgulanıyor. Peki TOKİ Amasya hangi ilçelerde konut yapılacak? İşte TOKİ Amasya konut yapılacak iller listesi...

TOKİ Amasya hangi ilçelerde konut yapılacak? İşte TOKİ Amasya konut yapılacak iller listesi

14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları ekim ayının sonlarına doğru sona erecek. 81 ilde 7 bölgede yapılacak sosyal konut projeleri, Amasya'da nerelerde yapılacağı araştırılıyor. Peki TOKİ Amasya hangi ilçelerde konut yapılacak? İşte TOKİ Amasya konut yapılacak iller listesi...

TOKİ AMASYA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPILACAK?

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Göycünek
Hamamözü
Merkez
Merzifon
Suluova
Ziyaret

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Amasya ilçe

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