14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları ekim ayının sonlarına doğru sona erecek. 81 ilde 7 bölgede yapılacak sosyal konut projeleri, Amasya'da nerelerde yapılacağı araştırılıyor. Peki TOKİ Amasya hangi ilçelerde konut yapılacak? İşte TOKİ Amasya konut yapılacak iller listesi...

TOKİ AMASYA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPILACAK?

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Göycünek

Hamamözü

Merkez

Merzifon

Suluova

Ziyaret

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?