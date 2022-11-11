TOKİ ev kura çekimlerinin başlamasıyla TOKİ arsa kura çekimi tarihleri de araştırılmaya başlandı. 10 Ekim'de başlayan başvurular uzatıldı ve halen devam ediyor. Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Ekim'de başlayan TOKİ başvuruları 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası Şubelerinden yapılıyor.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı duyuruldu.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?