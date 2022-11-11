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TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

11.11.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ projelerine yoğun ilgi devam ediyor. Bu proje ile, vatandaşların uygun fiyatlı ev, arsa sahibi olması amaçlanıyor. TOKİ arsa başvurularının süresinin uzatıldığı duyulmuştu. Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

TOKİ ev kura çekimlerinin başlamasıyla TOKİ arsa kura çekimi tarihleri de araştırılmaya başlandı. 10 Ekim'de başlayan başvurular uzatıldı ve halen devam ediyor. Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Ekim'de başlayan TOKİ başvuruları 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası Şubelerinden yapılıyor.

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı duyuruldu.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

  • Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

  • Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.

  • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.

  • Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.
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TOKİ arsa kura

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