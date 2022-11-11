TOKİ ev kura çekimlerinin başlamasıyla TOKİ arsa kura çekimi tarihleri de araştırılmaya başlandı. 10 Ekim'de başlayan başvurular uzatıldı ve halen devam ediyor. Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...
10 Ekim'de başlayan TOKİ başvuruları 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası Şubelerinden yapılıyor.
TOKİ arsa kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı duyuruldu.
Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.
Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.