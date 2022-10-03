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TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2022 TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? Dar gelirliye ev sahibi olma fırsatı

03.10.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) sosyal konut projesine gösterilen ilgi devam ediyor. TOKİ başvurularının açılmasıyla kısa sürede milyonlarca kişi başvuru yaptı. Detayların belli olmasının ardından başvuruların ne zaman biteceği ve çekilişin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Peki TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2022 TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2022 TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? Dar gelirliye ev sahibi olma fırsatı

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül itibarıyla başladı. Başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla ya da e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Peki TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2022 TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

14 Eylül'de başlayan başvurular 28 Ekim 2022'de bitecek. Başvurular projeye göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri üzerinden veya E-Devlet aracılığıyla yapılacak. Başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi. Başvurular konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı yapılmaksızın, proje bazında yapılacak.

TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi tarihiyle alakalı yaptığı açıklamada, ' Başvuruların sona ermesinin ardından etaplar halinde kura çekiminin de başlayacak' ifadelerini kullandı.

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2022 TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. vatandaşı olması,
• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.


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