TOKİ başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 TOKİ sosyal konut projeleri başvuru şartları neler? İstanbul, Ankara, TOKİ kuralı konut başvuruları

TOKİ kura ile sosyal konut projesi, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından sonra merak konusu oldu. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli kişiler için sevindiren haberden sonra detaylar araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ konut başvuruları ne zaman yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başladı, 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos'ta sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

TOKİ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da,

Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.

TOKİ ANKARA SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN?

Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.



