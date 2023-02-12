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TOKİ evleri sağlam mı, yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Nasıl inşa ediliyor?

12.02.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremlerin etkileri diğer komşu şehirlerde de görülmeye devam ediyor. Birçok bina yerle bir olmuşken bazı ortak özellikteki binalar yıkılmadı. TOKİ binaları da uzun süredir sağlam kalan yapılar arasında yer alıyor. Sağlam olmasıyla ön plana çıkan bu projelerin özellikleri araştırılıyor. Peki TOKİ evleri nasıl inşa ediliyor? İşte detaylar...

TOKİ evleri sağlam mı, yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Nasıl inşa ediliyor?

Milyonlarca dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına yönelik inşa edilen TOKİ evleri, 6 Şubat depreminde sağlam kalan yapılar arasında yer alıyor. TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde hasar almadı. Peki TOKİ evleri sağlam mı, yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Nasıl inşa ediliyor? İşte detaylar...

TOKİ evleri sağlam mı, yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Nasıl inşa ediliyor?

TOKİ EVLERİ SAĞLAM MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 6 Şubat depremlerinde, TOKİ'nin 133 bin 759 konutunun hasar almadığı belirtildi.

2002'den beri 1 milyon 180 bin konut üreten TOKİ, güvenli konutlar inşa ediyor.

TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

TOKİ EVLERİ NASIL İNŞA EDİLİYOR?

Öncelikle inşaat yerinde zemin etüt raporu çıkartılıyor. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılıyor. İmalatlar ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak tamamlanıyor.

TOKİ, binalarında uygulanan "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümler, deprem esnasında binada meydana gelecek sarsıntıyı en aza indiriyor.


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deprem TOKİ Kahramanmaraş sağlam

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