TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Hakkari ve Bitlis için başvuru yapan adaylar, TOKİ Hakkarı Bitlis kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu! İşte detaylar...

TOKİ HAKKARI, BİTLİS KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Hakkarı kura çekimi 15 Kasım Salı, Bitlis kura çekimi ise 16 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden yapılıyor. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ internet adresi ya da YouTube üzerinden izleniyor.

