HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu!

TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu!

07.11.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekiminin bugün (7 Kasım) başlamasının ardından Hakkari ve Bitlis kura çekim tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu! İşte detaylar...

TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu!

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Hakkari ve Bitlis için başvuru yapan adaylar, TOKİ Hakkarı Bitlis kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu! İşte detaylar...

TOKİ Hakkari, Bitlis kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari Bitlis kura tarihleri belli oldu!

TOKİ HAKKARI, BİTLİS KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Hakkarı kura çekimi 15 Kasım Salı, Bitlis kura çekimi ise 16 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden yapılıyor. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ internet adresi ya da YouTube üzerinden izleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Ağrı'da korkunç kaza! Tanker ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı varSon dakika | Ağrı'da korkunç kaza! Tanker ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul için kar yağışı tahmini! İstanbul için kar yağışı tahmini!
Gözyaşlarına boğuldu, eve girer girmez yıkıldıGözyaşlarına boğuldu, eve girer girmez yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Bitlis Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Yasağı böyle deliyorlar! "Bankadan değil marketten aldım"

Yasağı böyle deliyorlar! "Bankadan değil marketten aldım"

MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!

MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Dehşet anları kamerada

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.