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TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları 2022! TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste

02.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları; katılım sağlayan kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından arama motorlarında "TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste" konu başlığını araştırıyor. İşte TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları...

TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları 2022! TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste

TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları 2 Eylül 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 205 adet konut için 2 bin 228 başvuru yapıldı. 2+1 ile 3+1 evlerin kura çekilişi sonuçları yayımlandı. "TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste" konu başlığı internette araştırılıyor. TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçları ve detaylar haberimizde...

TOKİ HAKKARİ GAZİ MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE

TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi'nde dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için ucuz konut başvurusu açtı. Başvurular sona erdi ve TOKİ kura çekilişi bugün yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekilişi sonuçlarına TOKİ'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

TOKİ HAKKARİ GAZİ MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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