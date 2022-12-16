TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi hangi tarihte? Sonuç sorgulama ekranı

TOKİ kuraları hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinin kura tarihleri araştırılıyor. Bugün (16 Aralık) Ordu ve Sivas kuraları çekilecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi hangi tarihte? İşte sonuç sorgulama ekranı...
TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini için yapılacak. Ancak kura tarihi henüz belli olmadı. Tarihler belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
TOKİ kuraları ilk olarak 7 Kasım'da başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde inşa edilecek evler, hak sahiplerine teslim edildi. Sırada Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri yer alıyor.
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
19 Aralık: Tokat
NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
Kurada hak sahibi olamayan kişilerin ödedikleri 500 TL, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Ücret iadeleri, başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alınabilir.