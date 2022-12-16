TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi hangi tarihte? Sonuç sorgulama ekranı

TOKİ kuraları hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinin kura tarihleri araştırılıyor. Bugün (16 Aralık) Ordu ve Sivas kuraları çekilecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi hangi tarihte? İşte sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini için yapılacak. Ancak kura tarihi henüz belli olmadı. Tarihler belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

TOKİ kuraları ilk olarak 7 Kasım'da başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde inşa edilecek evler, hak sahiplerine teslim edildi. Sırada Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri yer alıyor.

TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ

etap sosyal konut kura çekilişi 12 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

19 Aralık: Tokat

NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NASIL ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayan kişilerin ödedikleri 500 TL, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Ücret iadeleri, başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alınabilir.



