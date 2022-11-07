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  4. TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimleri ne zaman? TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimi tarihi ve sorgulama ekranı

TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimleri ne zaman? TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimi tarihi ve sorgulama ekranı

07.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekim tarihleri belli belli oldu. Bugün (7 Kasım Pazartesi) Şırnak ve Ardahan kura çekimleri gerçekleştirildi. Bunun ardından Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekim tarihleri araştırılmaya başlandı. Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekim tarihleri belli oldu. Peki TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimleri ne zaman? İşte TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimi tarihi ve sorgulama ekranı...

TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimleri ne zaman? TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimi tarihi ve sorgulama ekranı

TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekim tarihleri, TOKİ'ye Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı illeri için başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimleri ne zaman? İşte TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimi tarihi ve sorgulama ekranı...

TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimleri ne zaman? TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Ağrı kura çekimi tarihi ve sorgulama ekranı

TOKİ KARS, SİİRT, IĞDIR, AĞRI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Kars kura çekimleri 8 Kasım Salı, Iğdır ve Siirt kura çekimi 9 Kasım Çarşamba, Ağrı kura çekimi 10 Kasım Perşembe günü yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi sonuçlarını sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayın. Kura çekimleri canlı olarak TOKİ ya da YouTube üzerinden izlenecek.


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