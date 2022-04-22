TOKİ Kilis Merkez kura sonuçları isim listesi! TOKİ Kilis Merkez Tahtalı Mahallesi kura çekiliş sonuçları tam liste!

TOKİ Kilis Merkez kura sonuçları isim listesi ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ Kilis Merkez Tahtalı Mahallesi kura çekiliş sonuçları tam liste ve ayrıntılar haberimizde...

TOKİ KİLİS MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kilis Merkez kura çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi.

'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Kilis Merkez Tahtalı Mahallesi kura çekilişi noter huzurunda yapıldı.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Kilis Merkez Tahtalı Mahallesi 168 Konut Toplu Konut Projesinde, 37 adet 2+1 tipi ve 30 adet 3+1 tipi konut için, "Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası" sonuçları açıklandı.

TOKİ KİLİS MERKEZ TAHTALI MAHALLESİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kilis Merkez kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

