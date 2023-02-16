TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi? TOKİ'den açıklama

TOKİ'nin etaplar halinde devam eden kura çekimlerinde son olarak 7. etap illeri açıklanmıştı. Deprem nedeniyle ertelenen TOKİ kuralarının akıbeti merak konusu oldu. TOKİ konutları depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi? İşte detaylar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada: 'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kuralarının ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri derinden etkileyen asrın felaketi deprem nedeniyle kuralar da ertelendi.



