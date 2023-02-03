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TOKİ MARDİN ARSA KURASI CANLI İZLE! TOKİ Mardin arda kura sonuçları nasıl sorgulanır?

03.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Mardin arsa kura çekimi bekleniyor. TOKİ arsa kura çekimleri 1 Şubat itibarıyla başladı. Kura çekimi takviminde 3 Şubat'ta Mardin kura çekimi yer aldı. Arsa başvurusunu Mardin için yapan vatandaşlar canlı izleme linki ve sonuç sorgulama linkini araştırıyor. Peki TOKİ Mardin arda kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ MARDİN ARSA KURASI CANLI İZLE! TOKİ Mardin arda kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ Mardin kura çekiminin başlamasına sayılı dakikalar kaldı. TOKİ Mardin kura çekilişi, sosyal konut projesi gibi YouTube üzerinden izlenebilecek. Sorgulamalar da online üzerinden gerçekleştiriliyor. TOKİ arsa kuraları hak sahiplerine, piyasa fiyatının altında satılıyor. Peki TOKİ Mardin arda kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ MARDİN ARSA KURASI CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Mardin arsa kura çekimi 3 Şubat saat 10.00'da başlayacak. Noter huzurunda tamamlanacak kura çekiminde sonuçlar canlı yayında duyurulacak.

TOKİ MARDİN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ MARDİN ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Mardin arsa çekimi kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

TOKİ E DEVLET KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MÜSTAKİL ARSA, MÜŞTEKİL ARSA NEDİR?

MÜSTAKİL ARSA: Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

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TOKİ Mardin arsa kura

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