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TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimleri ne zaman? TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimi tarihi belli oldu! İşte sorgulama ekranı

07.11.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen TOKİ kura çekim tarihi geldi. 7 Kasım itibarıyla Ardahan ve Şırnak'ta kura çekimleri yapıldı. Şimdi ise Mardin, Van ve Şanlıurfa'da kura çekimlerinin yapılması bekleniyor. Peki TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimleri ne zaman? TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimi tarihi belli oldu! İşte sorgulama ekranı...

TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimleri ne zaman? TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimi tarihi belli oldu! İşte sorgulama ekranı

Mardin, Van, Şanlıurfa illeri için başvuru yapan adaylar, kura çekim tarihlerini araştırılıyor. Kura çekimleri yapılmaya başlandı. Kuranın isabet etmemesi durumunda, başvuru için ödenen 500 TL hesaplara geri yatıyor. Peki TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimleri ne zaman? TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimi tarihi belli oldu! İşte sorgulama ekranı...

TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimleri ne zaman? TOKİ Mardin, Van, Şanlıurfa kura çekimi tarihi belli oldu! İşte sorgulama ekranı

TOKİ MARDİN, VAN, ŞANLIURFA KURA ÇEKİM TARİHLERİ

TOKİ Mardin kura çekimi 10 Kasım Perşembe, Van kura çekimi 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi, Şanlıurfa kura çekimi 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günlerinde yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız. Kura çekimleri canlı olarak TOKİ veya YouTube üzerinden izlenebiliyor.


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TOKİ Mardin Şanlıurfa Van

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