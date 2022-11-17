HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

17.11.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş ve Kilis'ten TOKİ'ye başvuru yapan adaylar, TOKİ Muş, Kilis kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. TOKİ kura sonuçlarında yeni takvim yayınlandı. Muş ve Kilis kura çekimi tamamlandığında sonuçlar TOKİ'nin internet adresinden kontrol edilecek. Peki TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

Muş ve Kilis kura çekimi araştırmaları 17 Kasım'da hız kazandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekimleri canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. 17 Kasım itibarıyla TOKİ yeni kura takvimi araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ MUŞ, KİLİS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Muş, Kilis kura çekimi 17 Kasım (bugün) gerçekleştirilecek. 17-23 Kasım tarihlerinde Muş, Kilis, Bingöl, Gaziantep ve Erzurum'da kura çekimi yapılacak.

MUŞ, KİLİS KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muş ve Kilis kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Canlı yayında açıklanan kura sonuçları, TOKİ'nin internet adresinden de kontrol edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni ev almak istedi, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'Yeni ev almak istedi, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'
İki farklı ankette iki farklı sonuç!İki farklı ankette iki farklı sonuç!
Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Muş Kilis

En Çok Okunan Haberler

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Ölüme sürüklüyor! Tek tek tespit edildi: Salmonella, kolera...

Ölüme sürüklüyor! Tek tek tespit edildi: Salmonella, kolera...

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.