Muş ve Kilis kura çekimi araştırmaları 17 Kasım'da hız kazandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekimleri canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. 17 Kasım itibarıyla TOKİ yeni kura takvimi araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş, Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ MUŞ, KİLİS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Muş, Kilis kura çekimi 17 Kasım (bugün) gerçekleştirilecek. 17-23 Kasım tarihlerinde Muş, Kilis, Bingöl, Gaziantep ve Erzurum'da kura çekimi yapılacak.

MUŞ, KİLİS KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muş ve Kilis kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Canlı yayında açıklanan kura sonuçları, TOKİ'nin internet adresinden de kontrol edilecek.

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