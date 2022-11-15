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TOKİ Şanlıurfa kuraları çekiliyor! 15 Kasım TOKİ Şanlıurfa kura sonucu nereden sorgulanır?

15.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ başvurularının alınmasının ardından TOKİ kura çekimleri başladı. Bugün (15 Kasım) TOKİ Şanlıurfa kura çekimi gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa kura çekimi sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki 15 Kasım TOKİ Şanlıurfa kura sonucu nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

TOKİ Şanlıurfa kuraları çekiliyor! 15 Kasım TOKİ Şanlıurfa kura sonucu nereden sorgulanır?

Binlerce vatandaşın ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ sosyal konut projelerinde kura süreci devam ediyor. Uygun fiyata satılacak olan sosyal konutlar, kura ile sahibini buluyor. 15 Kasım'da Şanlıurfa kura çekimi gerçekleştiriliyor. Peki 15 Kasım TOKİ Şanlıurfa kura sonucu nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Canlı yayın, YouTube üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi yayınına erişim sağlamak için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/watch?v=H0rpY9XCuII&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine tıklayınız.

TOKİ Şanlıurfa kuraları çekiliyor! 15 Kasım TOKİ Şanlıurfa kura sonucu nereden sorgulanır?

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayında belli oluyor. Ayrıca sorgulamalar, TOKİ'nin internet adresi veya e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. TOKİ kura sonucu sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.

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TOKİ Şanlıurfa kura

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