Toksinleri vücudundan atmak isteyenler için harika detoks tarifleri

Toksinlerden arınmak ve vücudunu yenilemek isteyenler için doğal besinlerden oluşmuş lezzetli tarifleri tercih edebilirsiniz. Üstelik bu tarifler kısa sürede kilo vermenize de yardımcı olacak. İşte onlardan birkaçı...

PORTAKAL, HAVUÇ VE ZENCEFİLLİ DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

"Her derde deva" cümlesini oldukça iddialı bir tanımlama olarak bulabilirsiniz ancak bu detoks tarifinden sonra fikriniz büyük oranda değişecek. C vitamini ve antioksidan deyince akla ilk gelen meyve olan portakal; beta karoten deposu ve sindirime yardımcı lif kaynağı havuç ve son olarak mucizesini eski çağlardan beri kanıtlamış olan zencefil... Bu detoksun harikalar yaratacağı ile ilgili şüphe kalmadıysa hemen tarife geçelim:

1 büyük havuç ve 2 adet portakalın suyunu ayrı ayrı sıkın.

Sıktığınız suları blenderın içerisine aktarın.

İri birer nohut büyüklüğündeki taze zencefil ve zerdeçalı doğrayıcınıza ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.

Üzerine yarım limon suyu ekleyerek servis edin.

SALATALIK VE NANELİ DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Yaz aylarında midenizi rahatlatacak içinizi ferahlatacak ve aynı zamanda da besleyici tarifler hayat kurtarır. "Ferahlığın yanında biraz da antioksidan etki olsa tadından yenmez." diyorsanız bu detoks tarifi tam size göre. İşte tadına doyamayacağınız salatalıklı ve naneli detoks içeceği tarifi:

1 adet soyulmuş salatalık, 8-10 tane nane yaprağı ve 1 fincan suyu doğrayıcınızın içine koyun ve hepsini parçalayın.

İçinde kalan çekirdekli tortuyu ayırın.

Üzerine yarım limon, bir çimdik tuz ekleyin. Dilediğiniz kıvama göre suyla inceltin.

Servis edeceğiniz bardaklara boşaltın.

Buz, dilim limon ve nane yaprağı ile servis edin.

NAR VE PANCARLI DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Derin temizlik ve arındırma özellikleri sebebiyle Ayurveda'da da sıklıkla kullanılan nar ve pancarın buluştuğu enfes bir detoks tarifine hazır mısınız? İşte tarifi:

1 adet taze aloe vera yaprağını keskin bir bıçakla soyun. Dış kabuğunu tamamen ayırın ve atın.

Blenderınıza 2 fincan nar suyu, yarım fincan doğranmış pancarı ekleyip hepsi parçalanana kadar karıştırın.

Hazırladığınız aloe verayı ekleyin ve hızlıca yeniden karıştırın.

Son olarak yarım çay kaşığı karabiber ekleyerek soğuk olarak servis edin.



