Tokyo'da içi görünen tuvaletler hizmete açıldı

Guardian’ın haberine göre Japonya Vakfı’nın öncülüğünde hayata geçirilen Tokyo Tuvalet Projesi kapsamında Şibuya semtinde 5 ayrı yere bu tuvaletlerden kondu.

Pritzker Mimarlık Ödülü’nün sahibi ünlü mimar Shigeru Ban’ın tasarladığı şeffaf tuvaletler akıllı camlardan oluşuyor ve içeride birisinin bulunması halinde ışık geçirmez mat bir görünüm alıyor.

Vakıf, projelerinin yenilik sunmasının yanı sıra bu sıradışı tuvaletlerin arkasında “merak uyandırıcı oyun alanları” gibi pratik amaçlara hizmet eden noktalar olduğunu da belirtti.

Bilhassa parklara yerleştirilen bu tuvaletlerin tasarımında iki amacın dikkate alındığını kaydeden vakıf, “İlki içerisinin temiz olup olmadığını göstermekti. Diğeri de içeride kimsenin gizlice beklemediğinden emin olunmasını sağlamaktı” ifadelerini kullandı.

Kuruluş yeni teknolojilerin uygulandığı tasarımda kapılar içeriden kilitlendikten sonra camların şeffaflığını kaybedip mat bir renk aldığını belirtirken, gece olunca da bu alanların fener gibi güzel bir görüntü verdiğini kaydetti.

Vakıf ayrıca, Japon tuvaletlerinin “hijyen” konusunda bir üne sahip olmasına rağmen birçok insanın umuma açık tesislerin “karanlık, kirli, pis kokulu ve korkutucu” yerler olduğu şeklinde yanlış bir algıya sahip olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında Şibuya’da 17 bölgeye daha bu tür tuvaletlerden yerleştirilmesi bekleniyor.



