Tokyo Olimpiyatları: Holokost şakası yaptığı ortaya çıkan açılış töreni sorumlusu görevden alındı

Tokyo Olimpiyatları'nın açılış törenlerinden sorumlu yetkili, törenden bir gün önce görevden alındı.

Kentaro Kobayashi'nin, 1990'lı yıllarda kayda alınan ama yakınlarda ortaya çıkan görüntülerinde, Soykırım ile ilgili şakalar yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı anlaşılıyor.

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Kobayashi'nin videoda "tarihin acı gerçeklerini" alaya aldığını söyledi.

Kobayashi'nin görevden alınması Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaşanan bir dizi skandalın da sonuncusu oldu.

Bir gün önce de açılış seremonisini hazırlayan ekipten bir besteci, okuldayken engelli sınıf arkadaşlarına zorbalık yaptığının ortaya çıkmasından sonra görevden ayrılmıştı.

Mart ayında yaratıcı ekibin başındaki Hiroshi Sasaki, kilolu komedyen Naomi Watanabe'nin açılışta "Olympig" (Olimpik domuz) olarak sahneye çıkabileceğini söyledikten sonra görevden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sasaki daha sonra sözlerinden dolayı özür dilemişti.

Ve Şubat ayında kadınlar hakkında uygunsuz sözler etmekle suçlanan organizasyon komitesinin başkanı Yoshiro Mori istifaya zorlanmıştı.

Mori'nin, kadınların toplantılarda fazla konuştuğunu ve kadın yöneticilerin katıldığı toplantıların çok uzun sürdüğünü söylediği aktarılmıştı.

23 yıl önceki sözleri nedeniyle

Olimpiyatların açılış töreninden sorumlu eski komedyen Kentaro Kobayashi, şiddetle eleştirilmesine yol açan video kaydında, bundan 23 yıl önce bir başka komedyenle, çocuklara yönelik komedi yapıyormuş gibi bir diyalog sürdürüyorlar.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye göre, Kobayashi videodaki konuşmanın bir yerinde diğer komedyene dönüp, kağıttan yapılmış bebeklerden bahisle "bunlar senin 'haydi Holokost oynayalım' dediğin zamandan kalma" diyor.

ABD'deki Soykırım araştırmaları ile tanınan Yahudi insan hakları kuruluşu Simon Wiesenthal Merkezi'nin eş başkanı ve küresel sosyal faaliyetler sorumlusu Haham Abraham Cooper, "Hiç kimse ne kadar yaratıcı amaçlı olursa olsun Nazi soykırımının kurbanlarıyla dalga geçme hakkına sahip değil" diye konuştu.

Kobayashi de görevden alınması üzerine bir açıklama yaptı.

"Eğlence amaçlı faaliyetler insanları rahatsız etmemeli. O sırada kullanmayı seçtiğim aptalca sözlerin yanlış olduğunu anlıyor ve bundan pişmanlık duyuyorum" dedi.

Olimpiyatlarla ilgili tedirginlik

Art arda gelen skandallar, geçen yıl pandemi yüzünden ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl yapılacak olmasının yarattığı tedirginliğin üzerine tuz biber oldu.

Yakında yapılan bir kamuoyu yoklaması Japonya'da halkın yüzde 55 kadarının Olimpiyatlar'a karşı olduğunu, bunun Covid salgınını iyice kontrolden çıkaracak bir süper-yayıcı olacağından korkulduğunu ortaya koydu.

Örgütleyiciler daha şimdiden görevliler ve atletler arasında artan Covid vakalarıyla baş etmeye çalışıyor.

Perşembe günü itibariyle Olimpiyatlara katılmak için akreditasyon alan 91 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ayrıca nüfusunun sadece üçte biri aşılanmış olan Japonya'da Covid vakalarında artış görülmesi nedeniyle Olimpiyatlar süresince Olağanüstü Hal ilan edildi.

Fakat her şeye rağmen Tokyo 2020 Olimpiyatları artık başladı ve dün ev sahibi Japonya softbol takımı ilk maçını kazandı bile.

Ama iki hafta sürecek olan oyunlar resmi olarak Cuma günkü açılış töreniyle başlayacak. Ancak Kobayashi'nin görevden alınmasından sonra, Olimpiyat yetkilileri Cuma günü sadece 950 kişinin katılımıyla yapılacak töreni, nasıl en güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini yeniden değerlendiriyorlar.

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, açıklamasında "Açılış töreni bu kadar yakınken Olimpiyat katılımcıları, Tokyolu vatandaşlar ve Japon kamuoyunu kaygılandırdığımız için özür diliyoruz" dedi.

