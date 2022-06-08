HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Top Gun: Maverick'in yapımcısı Paramount Pictures'a telif hakkı davası

Top Gun: Maverick'in yapımcısı Paramount Pictures'a telif hakkı davası

07.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı aktör Tom Cruise'un başrolde oynadığı 1986 yapımı Top Gun filmine esin kaynağı olan İsrailli yazarın ailesi, devam filmiyle ilgili Paramount Pictures stüdyosuna telif hakkı davası açtı. Aile, devam filmi Top Gun: Maverick geçen ay gösterime girdiğinde, stüdyonun yazar Ehud Yonay'ın 1983 tarihli "Top Guns" öyküsünün yayın haklarına sahip olmadığını öne sürüyor.

Top Gun: Maverick'in yapımcısı Paramount Pictures'a telif hakkı davası

Amerikalı aktör Tom Cruise'un başrolde olduğu 1986 yapımı Top Gun filmine esin kaynağı olan İsrailli yazarın ailesi, devam filmiyle ilgili Paramount Pictures stüdyosuna telif hakkı davası açtı.

Aile, devam filmi Top Gun: Maverick geçen ay gösterime girdiğinde, stüdyonun yazar Ehud Yonay'ın 1983 tarihli "Top Guns" öyküsünün yayın haklarına sahip olmadığını öne sürüyor.

Ehud Yonay, 2012'de ölmüştü.

Yonay'ın eşi Shosh Yonay ve oğlu Yuval Yonay tarafından Pazartesi günü Los Angeles Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Paramount'un Ehud'un makale haklarını ABD Telif Hakları Yasası uyarınca feshedildikten sonra yeniden almadığı iddia ediliyor.

Aile stüdyodan Top Gun: Maverick'ten elde edilen kâr da dahil olmak üzere miktarı belirtilmeyen bir tazminat talep ediyor.

Davada, Yonay ailesinin, 2018 yılında Paramount'a Ehud'un makalesi üzerindeki haklarının Ocak 2020'de sona ereceğini bildirdiği belirtildi.

'İddialar dayanaksız'

Yonay ailesini temsil eden avukat Marc Toberoff, "Paramount her ne kadar aksini iddia etmek istese de, telif haklarını kaybettikten sonra Top Gun: Maverick'i çekti" dedi.

Paramount ise "Bu iddiaların hiçbir dayanağı yok, kendimizi şiddetle savunacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Los Angeles'tan avukat Mitra Ahouraian, Paramount'un Top Gun devam filmini 2018'de çekip 2019'da vizyona sokma planlarının Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Ahouraian, "Bu davada zamanlama çok önemli olacak çünkü fesih bildirimi... 2020'de yürürlüğe girecek şekilde gönderildi" dedi.

Top Gun: Maverick'te Tom Cruise orijinal filmdeki ABD donanması pilotu Pete "Maverick" Mitchell rolünü yeniden canlandırıyor.

Devam filminde Maverick, yeni nesil pilotları eğitmekle görevli bir eğitmen olarak Top Gun uçuş akademisine geri dönüyor.

Top Gun: Maverick açılış yaptığı hafta sonu, Covid dönemi ve sonrasında gösterime giren filmler arasında gişe geliri klasmanında Örümcek Adam. Eve Dönüş Yok, Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Batman'den sonra dördüncü sırada yer aldı.

Gösterime girmesi sonrası ilk 10 günde filmin dünya çapında gişe geliri 548 milyon dolardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftçiden hırsıza çağrı: Kaliteli bir hırsız, çay içmek isterimÇiftçiden hırsıza çağrı: Kaliteli bir hırsız, çay içmek isterim
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
İğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardıİğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Bu görümtüler Joe Biden'ın başını yakacak

Bu görümtüler Joe Biden'ın başını yakacak

İlginizi Çekebilir

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.