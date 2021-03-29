Top oynama tartışmasında 1 kişiyi tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da aynı sokakta oturanlar arasında ’top oynama’ meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (32) adlı kadın 3 ve 10 yaşındaki çocukları ile evinin önünde top oynarken top rampa aşağı sokağın alt kısmına doğru kaçtı. Bu sırada aynı sokakta oturan T.K. adlı kadın ile D.K. arasında ’top oynama’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce olaya tartışan genç kadınların eşleri de dahil oldu. T.K.’nin eşi S.K.(31) tabancayla ateş açarak sokakta çocukları ile top oynayan D.K.’nin eşi Ü.K.’yi (32) bacaklarından yaraladı, tabanca kabzası ile de kafasına vurup darp etti. Bu sırada T.K. de D.K.’yi ve annesi S.K.’yi (57) darp ederek yaraladı. Silahla yaralanan Ü.K. ile darp sonucu yaralanan eşi D.K. ve kayınvalidesi S.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan S.K. ve eşi T.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan T.K. adlı kadın serbest bırakılırken, eşi S.K. ise bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

