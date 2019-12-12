Topçu, Kazakistan’ın bağımsızlık günü resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan edişinin 28’inci yılı münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Topçu, ata yurdu Kazakistan’ın kurucu cumhurbaşkanı ve milli lideri, Türk dünyasının Aksakalı Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde ilan ettiğini belirterek, “Türk ailesinin kahraman ve asil evlatları Kazakistanlı kardeşlerimizin asırlarca büyük bedeller ödedikleri tam bağımsızlık ülküsü resmen gerçekleşmiş oldu” dedi.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 28. yıl dönümünde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanda göstermiş olduğu istikrarlı gelişme ve sürdürülebilir büyümesi ile Türk dünyasında, bölgesinde ve dünyada parlayan yıldız bir ülke olduğunu belirten Topçu, Kazakistanlı merhum şair Mahcan Cumabay’ın Kurtuluş Savaşı’na atfen yazdığı “Uzaktaki Kardeşime” şiirini hatırlatarak, “Mağcan Cumabay atanın uzaktaki kardaşlarının devleti olan Türkiye de, Kazak kardeşlerinin bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olarak tarihe geçti. Türkiye ve Kazakistan devletleri ebedi dost ve müttefik, halkları ise bir atanın ayrı beşiklerde büyümüş evlatlarıdır. Kardeş Kazak halkının bağımsızlık günü kutlu olsun, devletleri dünya döndükçe var olsun” ifadelerini kullandı.



