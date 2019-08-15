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TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:59 | Son Güncelleme

  Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA  Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir polis minibüs ve otomobil çarpıştı.

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir polis minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan birinin de polis olduğu öğrenildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de kontrollü olarak yapılıyor. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden görüntüler

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