HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anneannesine bayramlaşmaya gitmişti... 7 yaşındaki çocuk 9. kattan düşüp yaralandı

Anneannesine bayramlaşmaya gitmişti... 7 yaşındaki çocuk 9. kattan düşüp yaralandı

17.06.2024 16:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre anneannesine bayramlaşmaya giden 7 yaşındaki çocuk, 9. katta bulunan ikametin penceresinden düşerek yaralandı.

Anneannesine bayramlaşmaya gitmişti... 7 yaşındaki çocuk 9. kattan düşüp yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre anneannesine bayram ziyaretine giden H.B. (7), 14 katlı apartmanın 9. katındaki ikametin penceresinden bahçeye düştü. Düşen çocuk yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de apartman bahçesinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

d3c4ef6e-4aa4-4802-93ee-4dd6cb2925d9
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 yerinden bıçaklanarak vahşice katledildi! 15 yaşındaki Hacer'in ölümünde kahreden mesaj detayı30 yerinden bıçaklanarak vahşice katledildi! 15 yaşındaki Hacer'in ölümünde kahreden mesaj detayı
Turistler soluğu Eminönü'nde aldı... Boğaz turu yoğunluğuTuristler soluğu Eminönü'nde aldı... Boğaz turu yoğunluğu
Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü! "Kanserojen içerikli, göl tehlike altında'Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü! "Kanserojen içerikli, göl tehlike altında'
Anahtar Kelimeler:
Kayseri bayram
En Çok Okunan Haberler
Sözleri sonrası o ödülü geri istediler! Sert çıktı: "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar..."

Sözleri sonrası o ödülü geri istediler! Sert çıktı: "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar..."

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

İzmir'de korkutan görüntü! Yerleşim yerlerine çok yakın noktadan alevler yükseliyor

İzmir'de korkutan görüntü! Yerleşim yerlerine çok yakın noktadan alevler yükseliyor

Alev alan araçtan emekleyerek çıktı! Kayıplara karışan yaralı parka oturmaya gitmiş: Aklım başımda değildi

Alev alan araçtan emekleyerek çıktı! Kayıplara karışan yaralı parka oturmaya gitmiş: Aklım başımda değildi

Sevgilisi ilişki teklifini reddedince sinir krizi geçirdi! İşte istenilen hapis cezası

Sevgilisi ilişki teklifini reddedince sinir krizi geçirdi! İşte istenilen hapis cezası

Yer: Bodrum! Lüks cip kalabalığın arasına daldı... 6 yaralı

Yer: Bodrum! Lüks cip kalabalığın arasına daldı... 6 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.