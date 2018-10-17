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Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

2011 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde, 3'üncü Selim'e ait tahtı lojmanına taşıttığı, özel misafirlerine 14. Louis masasında kahvaltı yaptırdığı iddialarıyla adından sıkça söz ettiren Konya Müze Müdürü Yusuf Benli görevden alındı. Görevden almanın sebebi olarak hakkında açılan usulsüzlük soruşturması gösterildi. Benli'nin arkeolog olarak görev yapacağı ve yerine de Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan'ın atandığı belirtildi.

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Konya'da, hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Benli'nin Müzeler Müdürlüğü'nde arkeolog olarak görev yapacağı öğrenildi.

Konya Valiliği'ne yapılan ihbarda, İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin bazı usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Vali Yakup Canbolat, iddiaları Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarına ileterek, müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

Üç buçuk ay önce Konya'ya gelerek soruşturma başlatan müfettişler, Konya ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerde yapılan kazı çalışmalarında bakanlığa 100 kişi çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi çalıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe çalıştırılıyor gibi gösterilip, kepçenin çalıştırılmadığı; Mevlana Müzesi'nde ziyaretçilerin kullanması için verilen galoşların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı; Mevlana Müzesi bahçesinde yer alan Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı madeni paraların kayıt altına alınmadığı iddialarıyla karşılaştı.

ARKEOLOG OLARAK GÖREV YAPACAK

Usulsüzlüklerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkındaki soruşturmayı tamamlayan müfettişler, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Raporun ardından Yusuf Benli, Müzeler Müdürlüğü görevinden alındı. Benli'nin arkeolog olarak görev yapacağı ve yerine de Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan'ın atandığı belirtildi.

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TOPKAPI SARAYI'NDAKİ TAHTI LOJMANINA TAŞIMIŞTI

İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin 2011 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3'üncü Selim'e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Benli, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı.

TARİHİ MASADA KAHVALTI

Benli hakkında özel misafirleriyle Mecidiye Köşkü’nde tarihi eserler üzerinde oturup kahvaltı ettiği de ileri sürülmüştü. Yine iddiaya göre bu nedenle köşkün ‘İç Oda’ olarak adlandırılan kısmında bulunan üzeri resimlerle süslü mermerden 14. Louis masasında lekeler oluştuğu ve lekelerin çıkmadığı söylenmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Vay manyak Vay! Bu gerçekse böylesi manyağı memuriyetten alıp hapse atmak lazım
devleti bitirecekler,devlet kalpısında bir sandalye kapan kendini padişah sanıyor.
tipine osturduğum.. pislik.. tarihine saygısız yaratık..
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