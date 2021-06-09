Toplantıda ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından iktirdaki Kuzey Kore İşçi Partisi’nin toplantısında konuşan Kim Jong’un’un oldukça zayıfladığı görüldü. Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı.

140 KİLONUN ÜZERİNDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Kuzey Kore hakkında haberler ve analizler sunan haber ajansı NK News'in yazdığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kilo verdiğinin göze çarptığı, geçen yıl 140 kilonun üzerinde olduğunu, ancak şimdi daha zayıf göründüğü ifade edildi. Aynıı ajans Kim'in iktidara geldiğinde 90 kilo olduğunu da yazdı.

NK News muhabiri Martyn Williams Twitter'da paylaştığı görselde Kim'in Ekim 2010 ve Ocak 2021'de çekilmiş olduğu düşünülen fotoğrafları analiz edilmişti.

What a difference a decade makes. October 2010 vs January 2021. @alistaircoleman and I were talking Kim Jong Un weight gain but this progression deserves its own tweet. This is why many think the biggest threat to Kim is his own health. pic.twitter.com/hpTv8JpcVv — Martyn Williams (@martyn_williams) February 12, 2021

KİLOYU, KENDİ İSTEĞİYLE Mİ VERDİ?

Yine aynı ajanstan başka bir muhabir bu kez Kuzey Kore liderinin 5 Haziran'da kurul toplantısına girdiği anları paylaştı. Ancak, Kim'in değişen görünümünün bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli bir kilo verme kararı mı olduğu net değil.

Is it just the camera angle or has Kim lost a *lot* of weight? https://t.co/sOZ6dFJxsw — Vipin Narang (@NarangVipin) June 5, 2021

SAATİNİN KAYIŞINI SIKTI

Öte yandan Seul merkezli web sitesi, 37 yaşındaki Kim'in en sevdiği ve 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen saatinin kayışının bollaştığını gösteren büyütülmüş görüntüler yayınladı. Fotoğraflarda, Kim’in sol bileğinin bu yıl Kasım 2020 ve Mart aylarında çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu gösteriyor.