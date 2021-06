Toplantıda ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından iktirdaki Kuzey Kore İşçi Partisi’nin toplantısında konuşan Kim Jong’un’un oldukça zayıfladığı görüldü. Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı.

Kuzey Kore hakkında haberler ve analizler sunan haber ajansı NK News'in yazdığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kilo verdiğinin göze çarptığı, geçen yıl 140 kilonun üzerinde olduğunu, ancak şimdi daha zayıf göründüğü ifade edildi. Aynıı ajans Kim'in iktidara geldiğinde 90 kilo olduğunu da yazdı.

NK News muhabiri Martyn Williams Twitter'da paylaştığı görselde Kim'in Ekim 2010 ve Ocak 2021'de çekilmiş olduğu düşünülen fotoğrafları analiz edilmişti.

What a difference a decade makes. October 2010 vs January 2021. @alistaircoleman and I were talking Kim Jong Un weight gain but this progression deserves its own tweet. This is why many think the biggest threat to Kim is his own health. pic.twitter.com/hpTv8JpcVv