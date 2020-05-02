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Toplu cenaze namazı kılınmıştı! Koronavirüs vaka sayısı 60'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa Köyü'nde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.

Toplu cenaze namazı kılınmıştı! Koronavirüs vaka sayısı 60'a yükseldi

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa Köyü'nde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

VAKA SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen sürede koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 45'ten 60'a yükseldiği belirtildi. Koronavirüse yakalananların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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