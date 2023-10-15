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Toplu taşıma kullananlar dikkat: Durup dururken kartından para çekildi! Çantasında pos cihazıyla dolaşan hırsız insanları böyle soyuyordu

15.10.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Arkadaşlarıyla marketin önünde bekleyen bir genç bir anda cep telefonuna gelen mesajla şaşkına döndü; mesajda kredi kartından 5 bin lira çekildiği yazıyordu ancak hiçbir işlem yapmamıştı. Güvenlik kamerası incelendi, mesaj geldiği sırada gençlerin yanına bel çantalı bir kişinin yanaştığı görüldü. Şüpheli, İstanbul Avcılar'daki markete günler sonra tekrar gelince foyası ortaya çıktı: Bel çantasındaki düzenek şaşkına çevirdi! 'Manyetik alanlı' hırsızlık için 4 santimetre yaklaşması yetmişti.

Toplu taşıma kullananlar dikkat: Durup dururken kartından para çekildi! Çantasında pos cihazıyla dolaşan hırsız insanları böyle soyuyordu

Teknolojinin gelişmesiyle hırsızlık yöntemleri de yeni boyut kazandı. Çarşamba günü pos cihazını bel çantasına atan şüpheli, hiçbir fiziksel temasta bulunmadan marketin önünde bekleyen genci 5 bin lira soydu. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, vatandaşlara bu tür hırsızlıktan korunmaları için almaları gereken önlemleri bir bir açıkladı.

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'ŞİPŞAK' HIRSIZLIK

Denizköşkler Mahallesi'ndeki markete ilk olarak geçtiğimiz çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi,  iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı. Bu sırada Duman'ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair cep telefonuna uyarı mesajı geldi.

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Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini anlayan genç, hemen bankaya bilgi verirken, çağrı merkezindeki görevli 'şüpheli işlem' başvurusu oluşturdu. Banka bu işlemle ilgili inceleme başlatırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Market sahiplerinden Özgür Duman, dolandırıcı ile ilgili görüntüleri sosyal medya aracılığı ile paylaşırken, başka kişilerin de benzer durumla karşılaşmaması için dikkatli olmasını istedi.

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İKİNCİ KEZ GELDİ

Özgür Duman'ın babası Ramazan Duman, market kasasında dururken cuma günü aynı kişi tekrar geldi. Aradıkları kişinin tekrar geldiğini fark eden Duman, şüpheliden çantasını açmasını istedi. Şüphelinin çantasından pos cihazı çıkınca Duman, polise de haber verdi. İnternet üzerinden online siparişlere yanıt verdiğini ve ödemeleri bununla aldığını ifade eden şüpheli,  güvenlik kamera kayıtları ile birlikte gelen polis ekibine teslim edildi. Ramazan Duman, yabancı uyruklu bu kişinin teknolojiyi kullanarak yanına yaklaştığı kişinin kredi kartından para çektiğini söyledi.

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UZMAN UYARISI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi incelemesini sürdürürken, Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu olayda 'NFC' teknolojisi kullanıldığını belirtti. NFC teknolojisi kullanılarak kablosuz bağlantı ile cihazlar arasında kurulan bağlantılarla kredi kartlarından para çalındığını dile getiren Altun, "Bu dolandırıcılıkta sistem telefon veya pos cihazlarına entegre ediliyor. Manyetik alan sayesinde yakına yaklaşılan kişinin cebinde taşıdığı kredi kartından haberi olmadan para çekiliyor. Metrobüs, metro, tramvay veya toplu taşıma araçlarında bu yolla hırsızlık yapılabilmesi için kişinin size 4 santimetre kadar yaklaşması gerekir. Bundan korunabilmek için kredi kartlarınızı alüminyum folyo ile sarın veya kimlik, market kartlarını üst üste bırakın. Bu durumda sizden izinsiz çekim mümkün değil" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık pos cihazı

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