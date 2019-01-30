Topluma hizmet için gönüllü öğretmenlik yapıyorlar

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programında öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi çerçevesinde rehber öğretmeni olmayan okullara giderek gönüllü olarak görev yapıyor. Böylece hem uygulama yapmış oluyor, hem de okuldaki öğrencilerin yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığının Rehberlik Çerçeve Programlarında yer alan faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlıyorlar.

Uygulamanın geri dönüşlerini değerlendirmek üzere Gölyazı Ünallar İlk ve Ortaokulu’nda bir araya gelen Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Rüçhan Uz ve Öğretim Görevlisi Edip Koşar, okul müdürleri Mehmet Pektaş (Gölyazı), Naşit Gündoğan (Hasanağa), Mahmut Özhan (Şirinevler) ile Nilüfer İlçe Rehberlik Araştırma Merkez Müdürü Ekrem Selçuk, bilhassa öğretmeni olmayan okullar açısından bu uygulamanın çok faydalı olduğuna kanaat getirdi.

Okul idârecileri ve akademisyenler bu uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla hem öğretmen adaylarının tecrübe kazanacağını, hem de öğretmeni eksik okulların rahatlayacağını belirttiler.

Gölyazı İlköğretim Müdürü Mehmet Pektaş, uygulamanın hem ilkokul ve ortaokul öğrencileri açısından, hem de okulda görev yapan öğretmenlerin genç öğretmen adayları ile iletişimde bulunmaları açısından son derece yararlı olduğunu belirterek, ikinci dönem de bu çalışmaların sürdürülmesini istedi.

