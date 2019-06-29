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Toprağa verdiği çocuğun kızı olmadığını 18 gün sonra öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

 BEŞİKTAŞ’taki makas atan aracın neden olduğu kazada 18 gün sonra bir yanda mucize bir yanda da drama yaşandı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ’taki makas atan aracın neden olduğu kazada 18 gün sonra bir yanda mucize bir yanda da drama yaşandı. Kazada öldü diye toprağa verilen 9 yaşındaki Hiranur'un yaşadığı, toprağa verilenin ise yaşıyor denilen 9 yaşındaki Gülnür olduğu ortaya çıktı. Baba İlhan Özçelik "Beni tanıdı, 'baba' dedi çok zorluk çekti" diye konuştu.

Beşiktaş'ta 9 Haziran'da TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde "trafikte makas atma" nedeniyle yaşanan kazada 3'ü çocuk 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap'ın (8) öldüğü açıklandı. Diğer ölen kişi ise sürücü Nurullah Eray'ın oğlu 8 yaşındaki Yusuf Eray'dı . Cenazeler Muş ve Bitlis'te toprağa verildi. Gülnur Eray'da (9) kazada ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılımıştı. Kazada kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan yüzü sargı bezleriyle sarılı kızı Gülnur'un (9) yoğun bakımdan çıkmasını bekledi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Gülnur'un yoğun bakımdan çıkarıldığı haberi geldi. Hastaneye koşan baba, küçük kızın yeğeni Hiranur olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine kazada eşini ve oğlunu kaybeden baba İlhan Özçelik, toprağa verdiğini sandığı kızı Hiranur'un hayatta olduğunu öğrendi. Yaşadığını sandığı kızını aslında toprağa verdiğini öğrenen dayı Nurullah Eray ise büyük bir şok yaşadı.

"SADECE BURNUNU VE SAÇLARINI GÖRDÜM"

Toprağa verdiği çocuğun kızı olmadığını 18 gün sonra büyük bir şokla öğrenen baba İlhan Özçelik, "Kazadan sonra Hiranur'u ben teşhis ettim. Sadece burnunu ve saçlarını gördüm. Öldü diye toprağa verdim. Şimdi öğrendim ki Hiranur yaşıyor, hastanede. Meğer Gülnur'u kaybetmişiz. Şoka girdim. İkisi de benim kızım. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bir yanım buruk, bir yanım sevinç. Kızımı gidip hastanede gördüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu acılar, bu şoklar nasıl tarif edilir bilmiyorum. Kızımı gördüm, iyiye gidiyor. Beni tanıdı baba dedi çok zorluk çekti" diye konuştu.

O CANAVAR YUVALARI YIKTI

Amca Mehmet Özçelik ise, “O canavar zaten yuvaları yıktı. Neye sevinelim neye üzülelim. İki aileyi yaktı. Bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen kazada makas atarak ilerlediği önü sürülen otomobilin sürücüsü Yusuf Arıkboğa ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Topçi, arkadan gelen araçta bulunan baba Mehmet Topçi tarafından olay yerinden kaçırılmıştı. Baba ile oğlu yakalanmıştı. Ancak sabıkalı sürücü Yusuf Arıkboğa hala aranıyor.

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