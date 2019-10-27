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Toprak yığınına çarpan otomobil takla atarak durdu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç Kasabası Şehit Ali Uygur Bulvarı istikametinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç Kasabası Şehit Ali Uygur Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah 07.00 civarlarında Pazaraağaç Kasabası Şehit Ali Uygur Bulvarı Şeme Caddesi istikametinde seyir halinde bulunan Saygın Dağdelen yönetimindeki 07 K 8152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak yığınına çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında Saygın Dağdelen yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralı Saygın Dağdelen’i Çay Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Dağdelen’in tedavisinin devam ettiği öğrenilirken yapılan alkol kontrolü neticesinde yaralının 1.27 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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