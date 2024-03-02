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  4. 'Torbacı değilim, profesörüm' dedi ama gerçekler öyle çıkmadı: Mağdurları böyle zorlamış

'Torbacı değilim, profesörüm' dedi ama gerçekler öyle çıkmadı: Mağdurları böyle zorlamış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.03.2024 09:04
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Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu tarafından ketamin enjekte edilen çocuk hastalar, "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisiyle babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarına inandırılıyordu. Onlarca mağdurun olan 'Profesör kabus'un yeni bir suçu daha ortaya çıktı. Zoroğlu'nun mağdur bir çocuğu ilaç çalması için zorladığı belirlendi.

'Torbacı değilim, profesörüm' dedi ama gerçekler öyle çıkmadı: Mağdurları böyle zorlamış

Skandalları ortaya çıkan ve 972 yıl hapsi istenen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun yargılanmasına önceki gün başlandı.

"TORBACI DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Prof. Dr. Salih Zoroğlu savunmasında, çocuk psikiyatristi olduğunu söyleyerek geçmişini anlattı. Sanık Zoroğlu, “Seanstan seansa nasıl çocukların kafasına bir şey ekebilirim. Ben torbacı değilim, profesörüm. Hastalar ketamini getiriyor” dedi.

Ekran Alıntısı

BURNUNDAN ÇEKEREK GÖRMÜŞLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir mağdur ise Zoroğlu’nun ketamin bulma sıkıntısı yaşadığını, bu nedenle de Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışan kızının yardımıyla gizlice hastaneye girerek ameliyathaneden ketamin çalmasını istediklerini kaydetti. Zoroğlu’nun kendisine bir “ölüm listesi”nden bahsettiğini aktaran bir mağdur, listede anne ve babasının da isimlerinin olduğunu söyledi. Mağdur ayrıca Zoroğlu’nun çok kez ilaç ezip toz haline getirdiğini ve burnundan çektiğini gördüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Profesör ilaç
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