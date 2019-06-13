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Torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve yapılan baskında kartonpiyer içinden 704 gram eroin ele geçirildi.

Torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı

Adana’da bir eve yapılan baskında kartonpiyer içinden 704 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Yeşiloba Mahallesi’nde iki zanlının eroin sattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine narkotim ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler Cumali Ö.’nün (24) sokakta müşteri beklediğini, Özgür T.’nin (25) ise evde olduğunu tespit etti. Polis önce sokakta bulunan zanlıyı yakalayıp daha sonra da eve baskın düzenledi. Polis evde arama yaptı ancak uyuşturucuyu bulamadı. Evde detaylı arama yapıldığında evin kartonpiyeri delinerek içine yapılan zuladan 704 gram eroin ele geçirildi. İki zanlı da gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı

Torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı

Torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı

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