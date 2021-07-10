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  4. Torbalı'daki cinayette 2 tutuklama! Öldürüp sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış

Torbalı'daki cinayette 2 tutuklama! Öldürüp sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış

10.07.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde Kamuran Güney'in (60) tarlasında başından tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerden Güney’in 30 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Sait Kabak (60) ile Tamer Yiğit tutuklandı. Sait Kabak'ın cinayetin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Torbalı'daki cinayette 2 tutuklama! Öldürüp sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış

Torbalı'da pazartesi günü sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası çiftçi Kamuran Güney, tarlasına gitti. Güney eve dönmeyip aramalara da cevap vermeyince yakınları saat 15.00 sıralarında tarlaya gitti. Güney, tarlada kanlar içinde bulundu. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulan Kamuran Güney’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden tespit edilen bir otomobildeki kişilerin gün içinde Kamuran Güney ile köy kahvesinde buluştuğu belirlendi. Ekipler, ilk olarak Tamer Yiğit’i Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Güney'in 30 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Sait Kabak da Aydın'da jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili N.H. adındaki kadın da ekiplerce gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
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Tamer Yiğit’in itirafı sonrası cinayet silahı, gömüldüğü Torbalı'ya bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki göletin kenarında bulundu. Yiğit'in ifadesinde cinayeti Sait Kabak’ın işlediğini söyledi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Yiğit ile Sait Kabak tutuklandı, N.H. ise serbest bırakıldı.

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CİNAYETİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şüphelilerden Sait Kabak'ın, olayın ardından sosyal medya hesabından, "Abi gibi sevdiğim 30 yıllık dostum Kamuran Güney’in hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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