HABER

Torbalı'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 17:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı, Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Torbalı'da orman yangını

Mehmet CANDAN- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı, Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Torbalı'nın kırsal Düverlik- Helvacı- Taşkesik mahalleri arasında, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda yangını çıktı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlıktaki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin komşu Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Helikopterler, Arıkbaşı Göleti'nden aldıkları suyu yaptıkları sortilerle yanan alana boşaltırken, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERArtık bambaşka hayatları varArtık bambaşka hayatları var
Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (3)Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (3)
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiTuruncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.