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  4. Törende şaşırtan anlar! Belediye başkanı belediye binasına 2. katın penceresinden girdi

Törende şaşırtan anlar! Belediye başkanı belediye binasına 2. katın penceresinden girdi

12.06.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Çayeli ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, 2 yıl önce siparişi verilen itfaiye aracı gelince belediye binasına itfaiye merdiveni ile 2. kattan girdi. Törendeki o anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Törende şaşırtan anlar! Belediye başkanı belediye binasına 2. katın penceresinden girdi

Çayeli Belediyesi tarafından envantere kazandırılmak üzere itfaiye aracı siparişi verildi. Uzun süre bekleyen belediye, sonunda bugün itfaiye aracına kavuştu. Makine parkına eklenen 32 metre uzunluğu olan merdivenli itfaiye aracı için Çayeli Belediyesi önünde tören düzenlendi.

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"İTFAİYE ARACIMIZI BUGÜN İTİBARIYLA MAKİNA PARKIMIZA KAZANDIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Etkinlikte konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Çayeli Belediyesi olarak ilçemizin uzun yıllardır beklediği, vatandaşlarımızın sürekli olarak dile getirdiği fakat temin edilemeyen itfaiye aracı için göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalar yürüttük. Mali tablomuzu düzelttikten hemen sonra kendi öz kaynaklarımız ile 2 yıl önce 3.5 milyon TL’ye sipariş ettiğimiz 32 metre uzunluğundaki itfaiye aracımızı bugün itibarıyla makina parkımıza kazandırmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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İTFAİYE ARACININ SEPETİNE BİNDİ, BELEDİYE BİNASINA 2. KATTAKİ CAMDAN GİRDİ

Tanıtımından sonra itfaiye aracının sepetine binen Başkan Çiftçi, belediye binasına 2. kattaki camdan girdi. O anlar ise izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. (İHA)

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Belediye başkanı Rize Çayeli çayeli belediyesi

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