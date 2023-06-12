49 yıllık mektup: Hatay'daki enkazdan çıktı! Okurken boğazı düğümlendi... İçinde yazanlar yürek yaktı 'Bu kadar korunmuş yırtılmamış'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve etkilenen 11 il için en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma ve konteyner kent kurulumu sürüyor. Antakya'ya, durumu yerinden görmek isteyen grupların ziyaretleri de devam ediyor. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Derya Kahıgan da arkadaşlarıyla bölgede incelemelerde bulundu. Kahıgan, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

"ANILARIN DA İNSANLARLA BİRLİKTE ENKAZ ALTINDA KALDIĞINI GÖRDÜK"

Enkazların arasından geçerken duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Kahıgan, “Burada anıların da insanlarla birlikte enkaz altında kaldığını gördük. Hepimiz enkazların arasında bir şeylerimizi bıraktık. İnsanların evleriyle birlikte yaşadıkları anıları depremle birlikte gömüldü ve toprağın altında kaldı” dedi.

49 YILLIK MEKTUP

Molozların arasında 49 yıl önce Almanya’dan bir oğuldan anneye yazılan mektuptan kesitler okuyan Kahıgan, “Büyük ihtimal gurbetten yazılmış bir mektup. Ailesine para göndereceğini ve ağabeyine yapacağı yardımdan bahsediyor. Antakya’daki anıtın önünde çekilmiş bir fotoğraf buldum. Mektup beni çok duygulandırdı. Antakya’ya ilk gelişim ve görüşüm de böyle oldu. Gelmeden önce evimizden çok üzüldük elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Yıkımın bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Gelince tamamen yıkılmış hayalet bir şehir gördüm. İnsanlar yok, sokaklar bomboş” diye konuştu.

"İLK GÖREV YERİM SÖZ ANTAKYA OLACAK"

Kısa süre sonra mezun olacağını ve ilk görev yeri olarak Hatay’ı tercih edeceğinin altını çizen Derya Kahıgan, “Stajlarım başlasaydı ve elimden fazlası gelseydi deprem anında da burada olmayı isterdim. Antakya’ya gönül borcumuz var. İlk tayin yerime burayı yazacağım. 49 yıl önce yazılan bir mektubun enkazın arasından elime geçeceğini tahmin bile edemezdim. Bu kadar korunmuş yırtılmamış. İlk görev yerim söz Antakya olacak” dedi. (İHA)



