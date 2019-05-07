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Toroslar'da koyun kırkım mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Yaz sezonu hazırlıkları yapan küçükbaş hayvan üreticileri, koyunların yünlerini kırkmaya başladı

OSMANİYE (AA) - Toros Dağları'nın eteklerinde yaz sezonu hazırlıklarını yapan küçükbaş hayvan üreticileri, koyunların yünlerini kırkıyor.

Küçükbaş hayvan sahipleri, Çukurova'da yakıcı yaz sıcakları öncesi her yıl nisan veya mayıs ayında koyunların serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için kırkma işlemi yapıyor.

Osmaniye'nin kırsal alanlarında koyun ve belli yaşa gelmiş kuzularının yünlerini makas ya da elektrikli aletlere kırkan hayvan sahipleri, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sumbas ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Veysel Beserek, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bahar aylarının gelmesiyle havaların ısındığını, besicilerin de koyunlarını kırkmaya başladıklarını söyledi.

Havaların yağışlı ve serin gitmesi nedeniyle bu yıl mayıs ayında kırkma işlemlerini yaptıklarını belirten Beserek, "Havalar ısındı. Koyunlarımızı kırkmaya başladık. Etinden, sütünden daha iyi verim almak için adeta kışlık elbiselerini çıkartıp, yazlık elbiselerini giydiriyoruz." diye konuştu.

Eren Karakuş da hayvanların rahat etmesi için başladıklarını koyun kırkım mesaisinin sürdüğünü söyledi.

Koyunların kırkma işlemi sayesinde üzerilerindeki parazitlerden de kurtulduğunu ve daha sağlıklı olduklarını anlatan Karakuş, rahat eden koyunların etinin ve sütünün lezzetli olduğunu kaydetti.

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Çukurova koyun Osmaniye Sumbas Toros Dağları yayla

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