HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Torosların gök üzümü! Bir ayda kuruyor, tavanlara asılıyor: Meraklısı çok

Torosların gök üzümü! Bir ayda kuruyor, tavanlara asılıyor: Meraklısı çok

12.10.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Orta Toroslardaki Hadim ilçesinde yetiştirilen, hasat sonunda evlerin tavan araları ve gölgede kurutularak tüketiciye ulaştırılan "gök üzüm" için üreticilerin mesaisi sürüyor. Meraklısı çok olan ancak üzüm üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan üretici Erol Yaşadı, ''18 kilogramlık tenekede elimizi yakacak kıvama kadar posata denilen ilaçlı suyu ısıtırız. Üzümleri bu suya batırır, tek tek tellere sıralarız. Hava şartlarına göre 1 ila 1,5 ayda kurur'' şeklinde konuşuyor.

Torosların gök üzümü! Bir ayda kuruyor, tavanlara asılıyor: Meraklısı çok

Konya'ya 125 kilometre uzaklıktaki mahallede 100 hanenin tamamına yakını üzüm üreticiliği yapıyor. Gök üzüm, yüksekliği, iklimi, toprak yapısı ve güneş ışığı ortalaması gibi özellikleri bakımından uygun üretim koşullarına sahip Aladağ vadisindeki Yağcı Mahallesi'nde yetiştiriliyor.

Üzümler, kurutulmak üzere çiftçilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı gölgelik alanlarda veya evlerin tavan aralarına gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumaya bırakılıyor.

Yaklaşık 1 ay süren kurutma sonrası üzümler, salkımlarından ayrılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

20211012_2_50399995_69564208

TÜRKİYE'DE BAŞKA YERDE YETİŞMİYOR

Mahalledeki üreticilerden 60 yaşındaki Erol Yaşadı, AA muhabirine, geçimini gölge kurusu ve sofralık üzüm yetiştiriciliği yaparak sağladığını söyledi.

Gök üzümün ince kabuklu ve tek çekirdekli olması nedeniyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığını belirten Yaşadı, şöyle devam etti: "Rengi yeşil olan bu gök üzüm, ince kabuk, tek çekirdeklidir. Türkiye'de başka yerde yetişmemektedir. Yetiştiriciliği, sulaması, ilaçlaması ve bakımı çok zahmetlidir. Bunun yanı sıra bir kişinin sabahtan akşama kadar ayıklayacağı üzüm en fazla 5 kilogramdır. Bu üzümü köyün tamamı yetiştiriyor. Yağcı köyünün geçim kaynağı bu yeşil üzümdür. Tabii bunun yanında ek olarak pekmez ve ekşikara kuru üzüm çeşitleri de vardır."

20211012_2_50399995_69564209

Kuru üzüm üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Yaşadı, "Eylül-ekim aylarında bağ bozumu yaparız. 18 kilogramlık tenekede elimizi yakacak kıvama kadar posata denilen ilaçlı suyu ısıtırız. Üzümleri bu suya batırır, tek tek tellere sıralarız. Hava şartlarına göre 1 ila 1,5 ayda kurur." dedi.

20211012_2_50399995_69564213

20211012_2_50399995_69564220

20211012_2_50399995_69564222

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
İlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Peronlar kalktı, askeri sığınak ilk kez görüntülendiPeronlar kalktı, askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.