Torpille oynarken elinde patladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir çocuk, evde oynadığı torpilin elinde patlaması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde annesinin mutfakta olduğu sırada odasında oynayan S.T.(11) isimli küçük çocuk elinde patlayan torpil nedeniyle yaralandı. Torpil sesini duyarak odaya koşan anne, oğlunun elinin kanadığını görünce oğlunun tedavisi için Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tedavisinin ardından S.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

