Toshiba'da CEO depremi yaşandı. CVC'nin Toshiba'yı satın almak için 7 Nisan'da yaklaşık 20 milyar dolar teklif etmesiyle başlayan süreçte, Toshiba'dan önce CVC'de görev yapan Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani görevinden ayrıldı.

Kurumatani'nin görevden ayrılma kararı, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetmesinin ardından geldi.

YERİNE SATOSHİ TSUNAKAWA GEÇTİ

Toshiba'nın açıklamasına göre, CEO Kurumatani'nin istifası kabul edildi. Kurumatani'nin yerine ise, Kurumatani'den önce Toshiba'da 2 yıl CEO olarak görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Satoshi Tsunakawa atandı.

