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  4. Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor! İşte ilk kareler

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor! İşte ilk kareler

02.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor! İşte ilk kareler

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.

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Yapılan işlemlerin ardından iade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. THY uçağının saat 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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Şüpheli Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndaki giriş işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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