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'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı

06.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tosuncuk" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi sürerken dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı. Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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