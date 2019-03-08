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Toyota Meksika Rallisi'nde zirveyi hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Her yarışa galibiyet parolasıyla çıkan Toyota, 2019 yılındaki hızlı başlangıcını Meksika Rallisi’nde de sürdürmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) – Toyota, sezonun ilk gerçek toprak yarışı olan Meksika Rallisi’ni zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Toyota açıklamasına göre, karlı ve buzlu İsveç Rallisi’nde önemli bir zafere imza atarak Markalar ve Pilotlar Şampiyonası’nda liderliğe yükselen Toyota, bu kez çok farklı bir mücadeleye hazırlanıyor.

Toyota, sezonun ilk gerçek toprak yarışı Meksika Rallisi’nde, lider Ott Tanak'ın yanı sıra daha önce burada birincilikleri olan Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke ile galibiyet peşinde olacak.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin genel olarak en sıcak yarışlarından biri olan Meksika Rallisi, 30 santigrat civarında sıcaklıkta yapılacak. Bu ralli aynı zamanda yüksek rakımda oluşan olumsuz koşullar nedeniyle takvimdeki en zor yarışlar arasında üst sıralarda yer alıyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 737 metre yüksekliğe çıkan rotalarda, oksijen seviyesinin düşmesiyle birlikte motor güçleri de yüzde 20 civarında azalacak. Toyota Yaris WRC, bu ekstrem şartlardan bir kez daha zirvede çıkmayı hedefliyor.

Perşembe akşamı seremonik start ile başlayan ralli, Guanajuato caddelerinden ve tünellerinden geçerken, bir başka cadde etabı da cuma ve cumartesi günü şehrin yarış pistinden geçecek şekilde düzenlenecek. Pazar günü ise yeni Mesa Cueta etabı gerçekleştirilecek ve Güç Etabı’yla mücadele tamamlanacak. Rallinin en uzun günü ise yaklaşık 140 kilometre koşulacak cumartesi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım Başkanı Tommi Makinen, İsveç rallisindeki zaferin ardından takımın kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Meksika’da da iyi bir ralli geçirmeyi bekliyoruz. Burası rakım ve yüksek sıcaklıklar sebebiyle takımlar için her zaman zor bir yarış olmuştur. Ancak geçen yıl aracımızı bu tür şartlarda daha dayanıklı ve daha performanslı olması adına çok çaba gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

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