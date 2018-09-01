Toyota ve Uber’den müthiş işbirliği

Son dönemde hızla gelişen otonom sürüş teknolojileri otomotiv endüstrisinin geleceği konumunda. Hâl böyle olunca bu alandaki çalışmalarını hızlandıran otomotiv devleri büyük bir rekabet içerisinde. Japon otomotiv devi Toyota ise giderek kızışan rekabet ortamında Amerikan ortağı Uber ile işbirliğini güçlendirmeye karar verdi. Toyota iki yıl kadar önce de Uber’e açıklanmayan bir meblağda yatırım yapmıştı. Ancak bu defa miktar belli. Tam 500 milyon dolar.

Otonom teknolojilerdeki rekabeti bir kenara bırakan her iki şirket de uzun vadede ortak otonom araçlar geliştirmek istiyor. Ortaklığın ilk somut ürünü 2021’de ortaya çıkacak. Japon otomotiv devinin otonom sürüş teknolojileri ile donatılmış Sienna minivanları Uber’in yolcu taşıma ağında kullanılacak.

Öte yandan bu ortaklığın derinleştirilmesi her iki taraf adına da iyi oldu. Çünkü Toyota, otonom sürüş teknolojilerine geçme konusunda piyasadaki diğer rakiplerinden biraz daha temkinli davranıyor. Aslında bu teknolojileri araçlarında kullanabilecek yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip. Ancak bu teknolojileri test etme konusunda Uber kadar iyi değil. Uber ise ulaşım ağında yaşadığı bazı sorunlardan dolayı sadece bu yılın ikinci çeyreğinde 890 milyon dolar zarar etti. Otonom teknolojilerden gelen yatırımlar bu kayıpları telafi etmek bulunmaz bir fırsat.

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