HABER

Toyota ve Uber’den müthiş işbirliği

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Japon otomotiv devi Toyota, otonom otomobiller konusunda Uber ile birlikte çalışma kararı aldı ve bu kapsamda Amerikan şirketine tam yarım milyar dolar yatırım yapacak. İşte detaylar.

Toyota ve Uber’den müthiş işbirliği

Son dönemde hızla gelişen otonom sürüş teknolojileri otomotiv endüstrisinin geleceği konumunda. Hâl böyle olunca bu alandaki çalışmalarını hızlandıran otomotiv devleri büyük bir rekabet içerisinde. Japon otomotiv devi Toyota ise giderek kızışan rekabet ortamında Amerikan ortağı Uber ile işbirliğini güçlendirmeye karar verdi. Toyota iki yıl kadar önce de Uber’e açıklanmayan bir meblağda yatırım yapmıştı. Ancak bu defa miktar belli. Tam 500 milyon dolar.

Otonom teknolojilerdeki rekabeti bir kenara bırakan her iki şirket de uzun vadede ortak otonom araçlar geliştirmek istiyor. Ortaklığın ilk somut ürünü 2021’de ortaya çıkacak. Japon otomotiv devinin otonom sürüş teknolojileri ile donatılmış Sienna minivanları Uber’in yolcu taşıma ağında kullanılacak.

Öte yandan bu ortaklığın derinleştirilmesi her iki taraf adına da iyi oldu. Çünkü Toyota, otonom sürüş teknolojilerine geçme konusunda piyasadaki diğer rakiplerinden biraz daha temkinli davranıyor. Aslında bu teknolojileri araçlarında kullanabilecek yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip. Ancak bu teknolojileri test etme konusunda Uber kadar iyi değil. Uber ise ulaşım ağında yaşadığı bazı sorunlardan dolayı sadece bu yılın ikinci çeyreğinde 890 milyon dolar zarar etti. Otonom teknolojilerden gelen yatırımlar bu kayıpları telafi etmek bulunmaz bir fırsat.

Fortnite V5.30 içerik güncellemesi yayınlandı!

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Vivo 11 Pro detaylanıyorVivo 11 Pro detaylanıyor
ZTE, Nubia Z18 için tarih verdiZTE, Nubia Z18 için tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japon otomotiv Toyota Uber

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!

Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!

Vivo 11 Pro detaylanıyor

Vivo 11 Pro detaylanıyor

ZTE, Nubia Z18 için tarih verdi

ZTE, Nubia Z18 için tarih verdi

Meizu M8 Lite, M8c’ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak

Meizu M8 Lite, M8c’ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak

Huawei Android 9.0 Pie için hızlı davrandı

Huawei Android 9.0 Pie için hızlı davrandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.