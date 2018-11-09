Toyota yeni Prius ile hibrit teknolojisinde çıtayı yükseltti

İSTANBUL (AA) - Hibrit teknolojisinin öncülerinden Toyota’nın ilk hibrit modeli olan Prius yenilendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota’nın ilk hibrit modeli olan Prius yenilendi. Bugün 12 milyon 500 bini aşan hibrit otomobil satış adedi ile erişilmesi zor bir rekorun sahibi olan Toyota’nın öncü modeli Prius, yeni özellikleri ve yeni görünümüyle ilk kez 28 Kasım’daki 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.
Üretildiği ilk yılı olan 1997’de “motor teknolojilerinde devrim” olarak nitelenen hibrit Prius’u kullanıma sunan Toyota, şu anda dünyada 90 ülke ve bölgede 30 farklı hibrit ve 1 adet plug-in hibrit modeliyle yer alıyor.
1970’li yılların başından itibaren fosil yakıtlara alternatif olacak yakıt türleri üzerindeki araştırmalarına ara vermeden sürdüren Toyota, hibrit teknolojisine sahip modellerin referans noktası olarak kabul edilen Prius’u sürekli geliştirerek bu alandaki iddiasını daha da ileriye taşıyor.
1997’de dünyanın otomobillere bakış açısını değiştiren Prius, dışarıdan şarja gerek duymayan yenilikçi teknolojisiyle de hayranlık uyandırıyor. Yeni Prius çevre dostu özellikleri, yakıt ekonomisi, donanımı ve konforlu sürüşüyle dikkati çekiyor.
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